"Vier mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis met ademhalingsklachten. Een arbeider was in eerste instantie bevangen geraakt, even later klaagden drie andere arbeiders ook over ademhalingsproblemen", zegt Brandweer Westhoek.

Een aantal buurtbewoners werd preventief opgevangen in een sportzaal in de buurt. De Haiglaan en een stuk van de Augustijnenstraat werden een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

"Omstreeks 11u30 was de situatie terug veilig verklaard door DOVO en kon iedereen terug naar huis", besluit Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek.