“De littekens van oorlog zijn pijnlijk zichtbaar in onze Westhoek. Jaarlijks trekken onze herdenkingsmusea en sites 350.000 bezoekers, omdat ze beseffen dat vrede en veiligheid niet vanzelf komen. Die les is vandaag belangrijker dan ooit. Daarom moeten we blijven investeren in de herdenking van die geschiedenis,” zegt minister Depraetere.

De Westhoek speelt een sleutelrol in het Vlaamse toerisme. Het herdenkingstoerisme telde in 2024 meer dan 352.000 bezoekers, waarvan 30% uit het Verenigd Koninkrijk. Ook Belgen, Nederlanders, Canadezen, Australiërs en andere internationale bezoekers zakken af naar de musea, begraafplaatsen en herdenkingssites in de regio. “De Westhoek en de Kust zijn toeristische topregio’s met grote impact. Deze investeringen versterken die kracht én verrijken ze met nieuwe belevingen,” zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor toerisme en voorzitter van Westtoer.