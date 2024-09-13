8°C
8 mil­joen euro voor her­nieu­wing WOI-sites en In Flan­ders Fields Museum

In Flanders fields

Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere en de provincie West-Vlaanderen investeren acht miljoen euro in de modernisering van WOI-musea en -sites in de Westhoek. Een deel van het bedrag, vier miljoen euro, gaat naar een volledige renovatie van het In Flanders Fields Museum in Ieper. De overige vier miljoen euro wordt ingezet voor de vernieuwing andere WOI-sites en musea via een projectoproep die in het voorjaar van 2026 wordt gelanceerd.

“De littekens van oorlog zijn pijnlijk zichtbaar in onze Westhoek. Jaarlijks trekken onze herdenkingsmusea en sites 350.000 bezoekers, omdat ze beseffen dat vrede en veiligheid niet vanzelf komen. Die les is vandaag belangrijker dan ooit. Daarom moeten we blijven investeren in de herdenking van die geschiedenis,” zegt minister Depraetere.

De Westhoek speelt een sleutelrol in het Vlaamse toerisme. Het herdenkingstoerisme telde in 2024 meer dan 352.000 bezoekers, waarvan 30% uit het Verenigd Koninkrijk. Ook Belgen, Nederlanders, Canadezen, Australiërs en andere internationale bezoekers zakken af naar de musea, begraafplaatsen en herdenkingssites in de regio. “De Westhoek en de Kust zijn toeristische topregio’s met grote impact. Deze investeringen versterken die kracht én verrijken ze met nieuwe belevingen,” zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor toerisme en voorzitter van Westtoer.

Flanders Fields Museum als referentiepunt

Het In Flanders Fields Museum is het referentiepunt voor WOI-erfgoed in Vlaanderen en combineert erfgoed, educatie en onderzoek. “Met de totale make-over en een nieuwe invulling geven we een boost aan het toerisme in de Westhoek,” aldus Depraetere.

Naar aanleiding van de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014 werden veel musea en sites al vernieuwd of uitgebreid. Na 10 à 15 jaar is een actualisering noodzakelijk. Daarom wordt in 2026 een projectoproep gelanceerd om WOI-sites en musea te moderniseren en beter te ontsluiten, met een totale subsidie van 4 miljoen euro. “Met deze investeringen verbeteren we het toeristische aanbod en zorgen we ervoor dat steeds meer toeristen onze streek blijven bezoeken. Zo zetten we West-Vlaanderen internationaal op de kaart en geven we een boost aan onze lokale ondernemers,” aldus Depraetere.

