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Poperinge

Tal­bot Hou­se: Cana­de­se minis­ter onder­scheidt ver­dien­ste­lij­ke Bel­gen voor her­in­ne­ring aan WOI-veteranen

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In het Talbot House in Poperinge kregen tien Belgen vanmiddag een onderscheiding van de Canadese minister van Veteranenzaken Jill McKnight.

Ze krijgen een onderscheiding voor hun uitzonderlijke verdienste voor de herinnering aan Canadese veteranen uit de Eerste Wereldoorlog. 

Het is de eerste keer dat de onderscheiding naar personen buiten Canada gaat. Ze krijgen een oorkonde en een ereteken met een gouden esdoornblad, het symbool van Canada. Onder meer de broers Jones, die het For Freedom Museum in Knokke-Heist uitbaten, krijgen die erkenning.

Eric1
Nieuws

Canadese onderscheiding voor herdenkingsfotograaf Eric Compernolle uit Zonnebeke

Deze mensen kregen de Canadese onderscheiding:

• Danny Jones
• Freddy Jones
• Eric Compernolle
• Erwin Ureel
• Bert Kellens
• Luc Titeca
• Gilbert van Landschoot
• Pieter De Meester
• Jean Francois Husson
• Frank Raeman

Redactie
WOI

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