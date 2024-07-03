Ze krijgen een onderscheiding voor hun uitzonderlijke verdienste voor de herinnering aan Canadese veteranen uit de Eerste Wereldoorlog.

Het is de eerste keer dat de onderscheiding naar personen buiten Canada gaat. Ze krijgen een oorkonde en een ereteken met een gouden esdoornblad, het symbool van Canada. Onder meer de broers Jones, die het For Freedom Museum in Knokke-Heist uitbaten, krijgen die erkenning.