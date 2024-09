"Tijdens het gerechtelijk onderzoek bleek dat de twee obussen waren opgegraven door een kraanman van een firma in grondwerken. De zaakvoerder van deze firma legde de obussen aan de achtergevel van het gebouw. Ze brachten daarna de grondeigenaar op de hoogte en vroegen om de ontmijningsdienst DOVO te verwittigen.

Een van de zaakvoerders van de bouwheer (met name de firma die eigenaar was van de grond) verwachtte dat er tijdens het verdere verloop van alle omgevingswerken nog meer obussen zouden boven komen. Hij besloot daarom het einde van de werken af te wachten vooraleer de bevoegde instanties te verwittigen. De obussen bleven op die manier meerdere weken op de werf liggen (aan de achterkant van het gebouw).

Volgens een medewerker van DOVO konden de granaten alleen ontploffen na een fysiek contact (er tegen schoppen, er over struikelen of ze in handen nemen en laten vallen). Daarnaast bleek dat op dezelfde werf reeds in 2013 obussen werden aangetroffen.

De arbeider die zwaar gewond geraakte, verklaarde dat hij met zijn collega’s de middagpauze buiten het gebouw doorbracht. Hij zag dat zijn Bulgaarse collega een sigaret aan het roken was, terwijl zijn Turkse collega zich buiten zijn gezichtsveld bevond. Hij kon dus niet zeggen of één van beide mannen de obussen heeft aangeraakt."