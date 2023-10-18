“De wereldoorlogen zijn belangrijke hoofdstukken uit het verhaal van Vlaanderen. We houden die kostbare herinnering in ere”, zegt Weyts. “De graven van soldaten die vaak al meer dan een eeuw rusten verdienen volgehouden zorg en respect. Zo blijft de boodschap ‘Nooit meer oorlog’ ook leven.”

Barry Murphy de waarnemend directeur-generaal van de CWGC, benadrukt het belang van de samenwerking: “We zijn verheugd deze baanbrekende overeenkomst te hebben ondertekend om begraafplaatsen en monumenten uit de Eerste Wereldoorlog in heel Vlaanderen te beschermen en te promoten.”