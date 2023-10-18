14°C
Aanmelden
Nieuws

Vlaan­de­ren inves­teert €1,35 mil­joen in onder­houd en res­tau­ra­tie van mili­tai­re kerk­ho­ven en oorlogsmonumenten

Cwgc1

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) heeft €1,35 miljoen vrijgemaakt voor het onderhoud en de restauratie van 11 militaire kerkhoven en 2 oorlogsmonumenten die de wereldoorlogen herdenken. Het gaat onder meer om vier Duitse kerkhoven in Langemark-Poelkapelle, Menen, Hooglede, Diksmuide en zes kerkhoven van de Gemenebestlanden in Ieper en Poperinge.

Voor het eerst is er ook een formele samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). Deze overeenkomst moet garanderen dat de soldaten die rusten ‘in Flanders Fields’ ook in de komende jaren de nodige zorg en het respect krijgen. Dankzij de overeenkomst wordt het beheer van de 27 kerkhoven en herdenkingsmonumenten van WOI langs het Westelijk Front nog efficiënter. Het gaat onder meer om: Bard Cottage Cemetery en Voormezeele Enclosure No. 1, 2 en 3 in Ieper, en Nine Elms British Cemetery en Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de site van de Ijzertoren in Diksmuide.

Nooit meer oorlog

“De wereldoorlogen zijn belangrijke hoofdstukken uit het verhaal van Vlaanderen. We houden die kostbare herinnering in ere”, zegt Weyts. “De graven van soldaten die vaak al meer dan een eeuw rusten verdienen volgehouden zorg en respect. Zo blijft de boodschap ‘Nooit meer oorlog’ ook leven.”

Barry Murphy de waarnemend directeur-generaal van de CWGC, benadrukt het belang van de samenwerking: “We zijn verheugd deze baanbrekende overeenkomst te hebben ondertekend om begraafplaatsen en monumenten uit de Eerste Wereldoorlog in heel Vlaanderen te beschermen en te promoten.”

Anneleen Vandamme
WOI CWGC

Meest gelezen

Staking Clarebout
Nieuws

500 euro per persoon of meer: werknemers Clarebout Potatoes krijgen hun premie dan toch gestort
Drone boven Oostende
Nieuws

VIDEO: meerdere meldingen van een drone boven het centrum van Oostende
Bus Barcafansbrand
Nieuws

Bus die fans van Barcelona naar Jan Breydel moet brengen in brand gestoken op t Zand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Menenpoort2

Restauratie Menenpoort voltooid
tunnel Tielt

Mysterieuze WOI-vondst in Tielt: geheime tunnel onder oud Duits hoofdkwartier

Beklaagden schuldig aan onopzettelijke doding bij explosie op bouwwerf in Ieper
westfront nieuwpoort

Vernieuwde Westfront vertelt verhaal rond onderwaterzetting aan de Ganzepoot in WOI
Fosforgranaat Ieper

Vier arbeiders naar ziekenhuis: bevangen door rokende fosforgranaat in Ieper
Cwgc2

Commonwealth War Graves Commission gaat nog nauwer samenwerken met maatwerkbedrijven
Aanmelden