Vlaanderen investeert €1,35 miljoen in onderhoud en restauratie van militaire kerkhoven en oorlogsmonumenten
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) heeft €1,35 miljoen vrijgemaakt voor het onderhoud en de restauratie van 11 militaire kerkhoven en 2 oorlogsmonumenten die de wereldoorlogen herdenken. Het gaat onder meer om vier Duitse kerkhoven in Langemark-Poelkapelle, Menen, Hooglede, Diksmuide en zes kerkhoven van de Gemenebestlanden in Ieper en Poperinge.
Voor het eerst is er ook een formele samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). Deze overeenkomst moet garanderen dat de soldaten die rusten ‘in Flanders Fields’ ook in de komende jaren de nodige zorg en het respect krijgen. Dankzij de overeenkomst wordt het beheer van de 27 kerkhoven en herdenkingsmonumenten van WOI langs het Westelijk Front nog efficiënter. Het gaat onder meer om: Bard Cottage Cemetery en Voormezeele Enclosure No. 1, 2 en 3 in Ieper, en Nine Elms British Cemetery en Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de site van de Ijzertoren in Diksmuide.
Nooit meer oorlog
“De wereldoorlogen zijn belangrijke hoofdstukken uit het verhaal van Vlaanderen. We houden die kostbare herinnering in ere”, zegt Weyts. “De graven van soldaten die vaak al meer dan een eeuw rusten verdienen volgehouden zorg en respect. Zo blijft de boodschap ‘Nooit meer oorlog’ ook leven.”
Barry Murphy de waarnemend directeur-generaal van de CWGC, benadrukt het belang van de samenwerking: “We zijn verheugd deze baanbrekende overeenkomst te hebben ondertekend om begraafplaatsen en monumenten uit de Eerste Wereldoorlog in heel Vlaanderen te beschermen en te promoten.”