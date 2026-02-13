6°C
Ieper

Nieu­we expo in In Flan­ders Fields: Bel­gi­sche kun­ste­naars op de vlucht

Hoe beleefden Belgische kunstenaars de Eerste Wereldoorlog en hoe vertaalt zich dat in hun werk? Je komt het te weten op een nieuwe expo in het In Flanders Fields Museum in Ieper. Daar zijn een vijventwintigtal werken te zien van kunstenaars die tijdens de Eerste Wereldoorlog gevlucht zijn. Onder hen grote namen zoals Rik Wouters en Emilie Claus.

De kleine expo start met Jozef Quisthoudt die de exodus na de val van Antwerpen in beeld brengt. Stephen Lodewyck, In Flanders Fields Museum: “Hij was zelf vluchteling van de Eerste Wereldoorlog. Hij is op de vlucht geslagen na de val van Antwerpen, richting Nederland. Hij heeft daarom dit werk ook gemaakt. Hij was er zelf getuige van. Het toont de ontreddering, de ontworteling van vluchtelingen.”

Grote namen

Rik Wouters wordt samen met duizenden andere gevluchte Belgische soldaten geïnterneerd in Kamp Zeist in Nederland. Daar maakt hij een aquarel, die nu in Ieper te zien is. Leon Huygens maakt op basis van een eerdere schets een werk van de Lakenhallen in Ieper, terwijl hij in ballingschap is in Engeland. Er is ook een kleurrijke druk van Edgar Tytgat.

“Het is opvallend hoe de verschillende kunstenaars op een verschillende manier omgaan met hun situatie. Er zijn een aantal kunstenaars die heel expliciet standpunt innemen en de Duitse bezetting en inval veroordelen. Er zijn andere kunstenaars die verder gaan met hun thema's en technieken en hoe zij altijd gewerkt hebben.”

Ontheemd

Mooi zijn ook twee werken van Jenny Montigny, de minnares van Emile Claus. In Flanders Fields kon ze recent aankopen. De tentoonstelling is gratis voor wie IFF bezoekt en loopt tot 25 mei. In In Flanders Fields staat het hele jaar in het teken van vluchten en ontheemding.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Eerste Wereldoorlog In Flanders Fields

