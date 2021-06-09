Studiedag over niet-ontplofte munitie op bouwwerven: “Eigenlijk werken wij met half been in illegaliteit”
In Jonkershove bij Houthulst was er vandaag een studiedag voor aannemers, over de problematiek van niet-ontplofte munitie op bouwwerven. Ze hoorden wat ze moeten doen als ze oude oorlogsmunitie vinden of vermoeden dat er ligt. Zeker in de Westhoek is dat een probleem. Op de studiedag kwamen bedrijven de nieuwste opsporingstechnieken voorstellen.
Ons land blijft met zo’n 250 ton conventionele en toxische munitie per jaar een van de koplopers op het vlak van vervuiling. Hoewel DOVO verantwoordelijk is voor het ophalen en verwerken van die munitie, groeit de nood aan gespecialiseerde bedrijven die proactief op werven kunnen opsporen en beveiligen. België heeft nog niet geen wettelijk kader voor die activiteiten, in tegenstelling tot de buurlanden.
Studiedag vraagt aandacht voor probleem
"Wij werken met één been half in de illegaliteit," zegt Liesbet Van der Burght van vakvereniging VOCTEx. "Dat is wat we met de studiedag proberen onder de aandacht te brengen. Wij proberen mensen te sensibiliseren voor de problematiek. En wij proberen tot een certificering te komen, voor ons beroep, zodat we onze werken legaal kunnen uitvoeren eigenlijk."
Inspiratie opdoen
Want vaak zijn het overheden die de opdracht geven om munitie op te sporen. De VMM moest dat bijvoorbeeld doen voor het baggeren van de vestinggracht in Ieper. Ook zij doet hier vandaag nieuwe ideeën op, zegt Kevin Vromant: "Er zijn hier drones aanwezig waarmee ze ook detectie uitvoeren. Misschien is dat iets om op een veilige manier munitie te gaan detecteren of te gaan vaststellen waar er zit zonder personen in gevaar te brengen."
De studiedag vindt niet toevallig in Houthulst plaats, de Westhoek blijft de streek waar aannemers het meest op munitie stoten. "In deze streek is er zeker werk genoeg," zegt Liesbet Van der Burght. "Maar het blijft niet beperkt tot de Westhoek. Stationsomgevingen zijn typisch een pijnpunt. We werken ook vaak in het buitenland. Dus het is niet enkel een Belgisch probleem."