Want vaak zijn het overheden die de opdracht geven om munitie op te sporen. De VMM moest dat bijvoorbeeld doen voor het baggeren van de vestinggracht in Ieper. Ook zij doet hier vandaag nieuwe ideeën op, zegt Kevin Vromant: "Er zijn hier drones aanwezig waarmee ze ook detectie uitvoeren. Misschien is dat iets om op een veilige manier munitie te gaan detecteren of te gaan vaststellen waar er zit zonder personen in gevaar te brengen."

