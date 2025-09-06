De stad Veurne heeft nieuwe regels goedgekeurd om overlast te beperken. Het gaat onder meer om afval in appartementsgebouwen, veiligheid in parken en een verbod op glas in speelzones.
Voortaan is de huisbewaarder of syndicus van een gebouw in Veurne verantwoordelijk voor het correct aanbieden van afval in appartementsgebouwen. Als die ontbreken, ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar.
De burgemeester kan ook parken tijdelijk sluiten om veiligheidsredenen. Daarnaast komt er een verbod op glas in parken en speelzones, na incidenten met glasscherven. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk bij evenementen.
“Het is belangrijk dat we snel inspelen op nieuwe fenomenen zodat we een veilige en leefbare stad kunnen blijven garanderen.”
