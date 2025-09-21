18°C
Con­tro­le­ac­tie leidt tot slui­ting van drie han­dels­za­ken in Roeselare

Kris declercq burgemeester roeselare

Op donderdag 25 september voerde de politiezone RIHO verschillende controles uit op handelszaken in Roeselare. Er werden in totaal 28 handelszaken gecontroleerd. Op verschillende plaatsen werden meerdere inbreuken vastgesteld.

Het ging om inbreuken op de volksgezondheid, voedselveiligheid en/of hygiëne, het ontbreken van vergunningen, of inbreuken op de drugswetgeving. Twee handelszaken werden na controle onmiddellijk gesloten. De burgemeester gaat over tot sluiting van een derde handelszaak in het kader van verdovende middelen.

Overlast bestrijden

Aan de geïntegreerde actie werkten ook de FOD Economie, RSZ/VSI/TSW, douane, FOD Volksgezondheid, FAVV en de FOD Financiën mee.

Burgemeester Kris Declercq: “Met de controles in het kader van onze Pythonactie willen we overlast in onze stad bestrijden. De controles blijven dan ook onverminderd doorgaan. Ook de komende maanden staat de politiezone RIHO in samenwerking met haar partners klaar om soortgelijke acties uit te voeren.”

