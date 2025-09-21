Aan de geïntegreerde actie werkten ook de FOD Economie, RSZ/VSI/TSW, douane, FOD Volksgezondheid, FAVV en de FOD Financiën mee.

Burgemeester Kris Declercq: “Met de controles in het kader van onze Pythonactie willen we overlast in onze stad bestrijden. De controles blijven dan ook onverminderd doorgaan. Ook de komende maanden staat de politiezone RIHO in samenwerking met haar partners klaar om soortgelijke acties uit te voeren.”