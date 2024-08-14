16°C
Kuurne

Boe­te kan van­af 14 jaar: zo pakt Kuur­ne over­last van jon­ge­ren aan

Sportpark Kuurne 1

Kuurne zal de leeftijd voor GAS-boetes deze maand nog verlagen van 16 naar 14. De gemeente doet dat omdat een aantal jongeren geregeld voor overlast zorgt. De gemeente kan de boete ook omzetten in een werkstraf.

De overlast in Kuurne kwam tot een hoogtepunt tijdens de Ezelsfeesten, nu een maand geleden. Toen is een aantal mensen echt belaagd, vooral door jongeren uit andere gemeenten. 

Maar ook lokale jongeren zorgen al langer voor overlast. De problemen zijn niet toegenomen, maar sluimeren. Daarom verlaagt Kuurne nu de leeftijd voor GAS-boetes. 

De politie heeft ook al met 14 jongeren gesproken. Sommigen zullen een begeleidingstraject moeten volgen zodat hun probleemgedrag vermindert.

