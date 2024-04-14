De Mesenstraat in sociale woonwijk 't Park in Wervik. Twintig jaar geleden een fijne buurt, nu voor sommige inwoners een ware nachtmerrie. Vooral 's nachts: bonken op de deur, drugsnaalden op de grond, maar ook graffiti op de muren en de deuren. Het is er niet meer fijn wonen, sommigen twijfelen zelfs om te verhuizen, omdat er niets aan de situatie verandert.

Bewoonster M. durft niet meer gaan slapen zonder dat haar deur op slot gaat. Ze reageert emotioneel als we haar vragen hoe het is om in de wijk te wonen. "Ik zit volledig onder de stress. Ik woon hier nu al 22 jaar, vroeger was dat heel aangenaam. Nu wil ik liever verhuizen. Ze bellen 's nachts aan, bonken op de deur, roepen op straat. Deze week nog lagen er zakken brood in mijn tuin. Er ligt vaak afval in mijn tuin gegooid door onbekenden."

Gemeenteraadslid Sanne Vantomme van N-VA kaart het probleem dinsdag aan op de gemeenteraad. Voor burgemeester Youro Casier is het een gekend probleem. "In Wervik moeten we zeggen dat we de laatste jaren een opstoot hebben gekregen van het middelengebruik. 't Gaat verder dan alleen maar drugs, ook alcohol."

"Intussen hebben we dit doorgegeven aan de politie, is er verhoogd toezicht, worden er meer controles uitgevoerd. Wij beschikken ook over een mobiele camera die wij in de buurt hebben geplaatst. Zo hopen we bepaalde mensen af te schrikken. Maar een camera schrikt niet altijd af, dat is nu eenmaal de realiteit", aldus Casier.

Op 23 september zit de stad samen met de politie en woonmaatschappij Impuls om het probleem te bespreken. Buurtbewoners vragen vooral om een permanente camera.