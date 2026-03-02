Zondag, stipt om 14 uur, beginnen de wieken van de Briekenmolen in Wervik traag maar gestaag te draaien. Het was niet evident, want veel wind was er niet. "We hebben een poging gedaan met touwen aan de wieken om er zo toch beweging in te krijgen, maar het is onbegonnen werk. Die zware stenen die moeten in gang gedreven worden", klonk het bij Raymond Six. "Daarnet hebben we de jeugd op bezoek gehad en ik zei ook tegen hen: jullie vloeken waarschijnlijk als jullie met de fiets naar school moeten tegenwind. Wij vloeken bij gebrek aan wind."

De Briekenmolen is één van de twee historische molens in Wervik. Al meer dan tweehonderd jaar maakt hij deel uit van het stadsbeeld, al blijft het exacte bouwjaar een beetje een mysterie. "Volgens de laatste eigenaar van het jaar 1785, maar wij denken eerder dat het rond 1800 of 1802 zal zijn", klonk het bij molenaar Jan Claeys. "Exact weten we het niet, maar we hebben de eerste factuur aan de kerk voor olie en die is van 1805. Dus dat jaartal, daar zijn we zeker van."

