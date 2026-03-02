200-jaar oude Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek
De Briekenmolen in Wervik heeft zondagnamiddag uitzonderlijk de deuren geopend voor het publiek. Bezoekers konden er zien hoe de meer dan 200 jaar oude molen werkt. Maar de wind was toch een beetje een spelbreker.
Zondag, stipt om 14 uur, beginnen de wieken van de Briekenmolen in Wervik traag maar gestaag te draaien. Het was niet evident, want veel wind was er niet. "We hebben een poging gedaan met touwen aan de wieken om er zo toch beweging in te krijgen, maar het is onbegonnen werk. Die zware stenen die moeten in gang gedreven worden", klonk het bij Raymond Six. "Daarnet hebben we de jeugd op bezoek gehad en ik zei ook tegen hen: jullie vloeken waarschijnlijk als jullie met de fiets naar school moeten tegenwind. Wij vloeken bij gebrek aan wind."
De Briekenmolen is één van de twee historische molens in Wervik. Al meer dan tweehonderd jaar maakt hij deel uit van het stadsbeeld, al blijft het exacte bouwjaar een beetje een mysterie. "Volgens de laatste eigenaar van het jaar 1785, maar wij denken eerder dat het rond 1800 of 1802 zal zijn", klonk het bij molenaar Jan Claeys. "Exact weten we het niet, maar we hebben de eerste factuur aan de kerk voor olie en die is van 1805. Dus dat jaartal, daar zijn we zeker van."
Zondagnamiddag draaide de molen. Mensen konden er uitzonderlijk naar komen kijken en zelfs binnen in de molen wandelen. "Vandaag geopend voor publiek. Uitzonderlijk laten we de kollergang draaien, omdat het normaal ingenomen wordt als tabaksmuseum. Maar vandaag is het uitzonderlijk open voor extra bezoek."
En die kollergang dat zijn grote stenen, die dienen om het materiaal te pletten, al waren die er bijna niet meer geweest. "De laatste eigenaar. Ze stonden een beetje in de weg voor de functie die hij gaf aan de molen, dat was een dancing. En die ging die stenen verkopen. Hij had al iemand gecontacteerd, een steenverwerkingsbedrijf, maar die vond ze niet goed genoeg om ze te kunnen verwerken tot grafzerken of andere toepassingen in de bouw."