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Brugge Damme Zedelgem Torhout

Eige­naars van erf­goed­pan­den vra­gen her­vor­ming van suc­ces­sie­rech­ten: VESTA­LIA opent opnieuw deu­ren van uit­zon­der­lijk privé-erfgoed

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Privé-eigenaars van historische panden vragen een hervorming van de successierechten op erfgoed. Volgens hen kan een vrijstelling helpen om meer middelen vrij te maken voor restauratie en onderhoud. Intussen openen tientallen eigenaars hun deuren tijdens het Vestaliafestival.

Verspreid over Vlaanderen zetten de komende dagen een veertigtal eigenaars van historische panden hun woning open voor het publiek tijdens het Vestaliafestival. Ook in Brugge, Damme, Loppem en Torhout kunnen bezoekers terecht voor rondleidingen, concerten en lezingen.

Een van de deelnemers is Huis De Visitatie in de Wulfhagestraat in Brugge. Eigenaar Baudouin de la Kethulle de Ryhove woont er sinds 2010 opnieuw in zijn ouderlijk huis.

“Ik zie dat er veel belangstelling is voor geschiedenis”, vertelt hij. “Elk meubel en elke schouw vertelt hier een verhaal. Het voelt bijna als een dialoog met het verleden.”

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Financieel steeds moeilijker

Het thema van deze derde editie van Vestalia is ‘ontmoeten’. Bezoekers krijgen niet alleen toegang tot historische gebouwen, maar maken ook kennis met de mensen die er wonen en het erfgoed onderhouden.

“Ik denk dat bezoekers het fijn vinden om te ontdekken wie hier leeft en welke verhalen achter die panden schuilgaan”, zegt Caroline de Kerchove van organisator VESTA. “Je voelt dat het huizen zijn waar echt geleefd wordt.”

Volgens de eigenaars spelen particulieren een belangrijke rol in het behoud van erfgoed, maar wordt dat financieel steeds moeilijker. Daarom vragen ze een hervorming van de successierechten op historische panden.

“Het gaat er niet om rijker te worden door minder successierechten te betalen”, zegt De Kerchove. “Het geld dat uitgespaard wordt, zou opnieuw geïnvesteerd moeten worden in restauratie en onderhoud van erfgoed.”

Tijdens de rondleidingen delen eigenaars ook opmerkelijke verhalen over hun woning en familiegeschiedenis. Zo vertelt Baudouin de la Kethulle de Ryhove dat stadshuizen vroeger vaak via de vrouwelijke lijn werden doorgegeven, terwijl kastelen meestal naar de zonen gingen.

Vestalia 1
Redactie
Erfgoed

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