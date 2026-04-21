Verspreid over Vlaanderen zetten de komende dagen een veertigtal eigenaars van historische panden hun woning open voor het publiek tijdens het Vestaliafestival. Ook in Brugge, Damme, Loppem en Torhout kunnen bezoekers terecht voor rondleidingen, concerten en lezingen.

Een van de deelnemers is Huis De Visitatie in de Wulfhagestraat in Brugge. Eigenaar Baudouin de la Kethulle de Ryhove woont er sinds 2010 opnieuw in zijn ouderlijk huis.

“Ik zie dat er veel belangstelling is voor geschiedenis”, vertelt hij. “Elk meubel en elke schouw vertelt hier een verhaal. Het voelt bijna als een dialoog met het verleden.”