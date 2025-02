Iets voor 19.00 uur betrapte een buur de man terwijl hij met rode graffiti allerlei boodschappen op de muren en ramen van het stadhuis spoot. Met de boodschap ‘don’t act like you don’t know, Bert? 550 days ago. Help, 550 days’, lijkt de man zich vooral te richten tegen de vorige burgemeester Bert Maertens, maar hij heeft geen idee waarover dit gaat. Ook het huidige stadsbestuur heeft het raden naar de bedoelingen van de man.

Toen hij betrapt werd, vluchtte de dertiger weg, maar de politie kon hem uiteindelijk wel oppakken voor verhoor. Bij z’n arrestatie kwam de man volgens de politie erg verward over. De procureur moet nu beslissen wat er met de man moet gebeuren. Intussen bekijkt de stad hoe ze de graffiti zo snel als mogelijk kunnen weghalen.