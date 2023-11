"In Oostende kiezen we heel duidelijk voor een doorgroeihuis en dat is een plaats waar daklozen niet alleen opgevangen worden, maar waar ze ook begeleid en ondersteund worden naar herhuisvesting", vertelt schepen van Welzijn & Zorg Natacha Waldmann.



Het Doorgroeihuis is er voor iedere dak- en thuisloze in Oostende die telefonisch een bed reserveert. Twee jaar geleden schoot de accommodatie tekort maar nu is er fors vernieuwd. Er zijn aparte kamers en meer comfort en veiligheid.

"We hebben inderdaad ook op dat huiselijke ingezet om mensen hier zo goed mogelijk te begeleiden en hen ook een goed gevoel te geven. Zo bieden we ze ook ruimte in hun hoofd om stappen vooruit te zetten."