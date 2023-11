Vanuit het distributieplatform Food Act 13 in Kuurne verdelen ze verse voedseloverschotten. Het platform bestaat 5 jaar. Het doel was jaarlijks 200 ton voedsel van de vuinisbak redden, dat is intussen dubbel zoveel. In totaal haalde Food Act al 2000 ton verse voeding op en verdeelde die onder 120 organisaties. Doordat Food Act logistiek groeit kan het meer mensen helpen.

"Toen wij begonnen konden we ongeveer 4.000 gezinnen in onze regio helpen", zegt Philippe De Coene van Welzijnsvereniging W13. "Intussen zien we dat uitgroeien tot 6.000 gezinnen, ongeveer 15.000 mensen of 5% van onze bevolking in Zuid-West-Vlaanderen is aangewezen op voedselherverdeling."