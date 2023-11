Een verbinder van Konekti gaat met het gezin aan de slag om oplossingen te vinden, maar stuit meer en meer op kinderen en jongeren in acute nood. Sophie Deceuninck, verbinder Konekti: "We merken dat we meer en meer verontrustende situaties krijgen. Gezinnen waarvan we zeggen: “Oei hier is echt iets aan de hand.” Hier moeten we een aantal dingen vastnemen, benoemen, niet loslaten, zodat er rond die verontrustende dingen beweging komt, dat er gepaste hulp komt."

Konekti heeft 75 partners in de hulpverlening en werkt binnen W13, dat is een samenwerkingsverband van gemeenten in het zuiden van West-Vlaanderen.