De politie merkte in De Panne een auto met Nederlandse nummerplaat op, die tegen de rijrichting geparkeerd stond. "Omdat de bestuurder zich verdacht gedroeg, werd beslist om over te gaan tot controle van de verdachte en diens voertuig," klinkt het bij de politie. In de auto vond de drugshond een tas met een grote hoeveelheid drugs, en een aanzienlijke som cash geld.