In Elverdinge, deelgemeente van Ieper, reed vrijdagavond een oldtimer Mercedes vol in op een Fiat 500. Daarbij raakten beide wagens ernstig beschadigd en vloog de 22-jarige passagier van de oldtimer uit de wagen. Een labrador, aanwezig in één van de voertuigen, raakte hierdoor zodanig van streek dat het dier ervandoor ging. Nu is Rosy dus terecht.