In totaal waren er 700.000 toeristische overnachtingen aan de Kust. Deze gasten verblijven op hotel of op camping, in een B&B of een vakantiewoning, in één van de vakantieparken of vakantielogies. Ook veel tweedeverblijvers komen graag naar hun verblijf aan de Kust tijdens een zomers weekend.

Vergelijken we met 2023, toen er ook een verlengd weekend van 3 dagen was met 21 juli, dan noteren we een status quo qua overnachtingen. Het weer was in dat verlengde weekend van 2023 gelijkaardig met dit weekend, maar minder warm.



Circa 300.000 dagtoeristen zakten dit weekend af naar de Kust, iets meer dan in 2023. De topdag was zaterdag met 125.000 dagtoeristen.

De sfeer aan de kust wordt niet alleen bepaald door het goede weer maar zeker ook door de vele evenementen en het brede aanbod aan activiteiten die door de kustgemeenten en de toeristische ondernemers worden voorzien. Zo trokken de vuurwerken naar aanleiding van de Nationale Feestdag al veel volk en was er onder andere het Kneistival in Knokke-Heist en het Beach Festival in Nieuwpoort.