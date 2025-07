De festivalzaterdag trapte af met een gevarieerde mix van nostalgie en meezingmomenten. Zo bracht Bart Peeters met zijn Ideale Mannen meteen de juiste dosis energie naar het Maritiem Park in Nieuwpoort. Alison Moyet overtuigde met haar karakteristieke stem, waarna de Britse dancelegende Faithless de avond afsloot met een krachtige, emotionele set – een eerbetoon aan de overleden frontman Maxi Jazz.



Op dag twee stonden vooral jonge Vlaamse en Nederlandse artiesten in de spotlights. Emma Bale, Snelle en Berre kregen het publiek al vroeg op de dag aan het dansen, terwijl Natasha Bedingfield voor een nostalgische meezingervaring zorgde. Haar hit Unwritten, bekend van TikTok en de film Anyone But You, bracht duizenden festivalgangers samen in een collectief kippenvelmoment.