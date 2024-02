Van 19 juli tot en met 21 juli is het strand van Nieuwpoort de plek voor de derde editie van het Beach Festival. In november maakte de organisatie al de eerste headliners bekend: Sting, de frontman van The Police trekt op vrijdag het driedaagse festival op gang.

Op zaterdag is Max Colombie, beter bekend als Oscar and the Wolf, de hoofdact. De band blaast dit jaar 14 kaarsjes uit en brak helemaal door in 2014 met zijn album ‘Entity’. Datzelfde jaar kaapte Max maar liefst 3 MIA’s weg waaronder deze van beste doorbraak. Door pop, R&B, EDM en alternatieve elementen naadloos te mengen tot een unieke sound. “Oscar and the Wolf prijkte eerder al op de affiches van onder andere Tomorrowland & Pukkelpop, we zijn dan ook héél trots dat we deze band kunnen toevoegen als headliner”, vertelt Bo Vanbeselaere.

Max Colombie was gisteren in VTM Nieuws openhartig over zijn alcohol- en drugsverslaving.