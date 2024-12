Faithless keert na acht jaar stilte terug op het podium en staat komende zomer op de affiche van Beach Festival Nieuwpoort. De danceformatie is vooral bekend van hits als Insomnia en God Is a DJ. “Hun vernieuwde liveshow is een eerbetoon aan de overleden frontman Maxi Jazz en belooft een unieke mix van energie, emotie en pure feestvreugde”, klinkt het in de aankondiging.

Beach Festival Nieuwpoort staat volgend jaar op de festivalkalender op 19 en 20 juli en gaat traditiegetrouw door in het Maritiem Park. Over de voorverkoop van tickets en andere artiesten belooft de organisatie later meer nieuws bekend te maken.