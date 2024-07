Drie dagen zon, zee, strand en muziek! Dat is het recept van het Beach Festival in Nieuwpoort. Vandaag passeren kleppers als Loreen, Keane en Oscar and the Wolf. Morgen is het onder andere de beurt aan Clouseau, Metejoor en Natalia.

Het festival werd gisteren door Dagny op gang getrapt. Oyesono, Fantastic Negrito en Seasick Steve volgden en waren de ideale opwarmers voor Sting. Het is nog maar de derde editie van het festival. Na de eerste dag kunnen we al spreken van een succeseditie. Het festival lokte maar liefst 14.000 enthousiaste festivalgangers naar de kust.

Sting liet het publiek genieten van verschillende klassiekers, waaronder ‘Roxanne’, ‘Message in a bottle’ en ‘Englishman in New York’. “Het was een ongelooflijk mooie avond,” aldus een enthousiaste festivalganger. “De sfeer was fantastisch en Sting was in topvorm.”