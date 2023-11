Vandaag kondigde het festival met Sting z’n eerste headliner aan. De Britse zanger heeft al zeven Grammy Awards in z’n kast staan en is een icoon in de muziekwereld. Hij scoorde hits met onder meer ‘Englishman in New York’ en ‘Fields of Gold’.

Naast de komst van Sting, kondigde het festival ook nog ander nieuws aan. Er komt in 2024 namelijk nog een derde festivaldag aan, waardoor het festival nu afsluit op de nationale feestdag.

Tickets zijn vanaf 1 december te koop.