Wie vaak fietst via de knooppunten, zal het binnenkort merken: op sommige plaatsen wordt het zoeken naar cijferbordjes die er niet meer zijn of verplaatst werden. Niet het werk van dieven of vandalen, maar het is de provincie zelf die druk bezig is met een ingrijpende aanpassing van het netwerk.
Nieuwe knooppunten komen er bij, andere verdwijnen. Met één doel: veiliger en leuker fietsen, met meer aandacht voor beleving. Martijn De Potter, medewerker Westtoer: “Sommige borden vervangen we volledig en dan moeten we een nieuwe paal plaatsen. Soms gebruiken we bestaande palen van de gemeente, of bestickeren we oude borden om ze zo her te gebruiken.”
Huzarenwerk
Westtoer is van de week in Hooglede begonnen met een huzarenwerk. Zo’n 6.000 bordjes van het fietsnetwerk moeten worden vervangen, verspreid over de hele provincie. De knooppunten worden vernieuwd zodat fietsen veiliger en leuker wordt. Véronique Victor, Teammanager Recreatie Westtoer: “Wij doen dat één keer om de tien jaar omdat er in zo’n periode heel wat verandert op het terrein. De gemeenten hebben nieuwe fietspaden aangelegd, nieuwe fietsbruggen, enzovoort. We zorgen ervoor dat al die nieuwe infrastructuur opgenomen wordt in het netwerk. De voorbije jaren hebben we ook geïnvesteerd in extra beleving: leuke picknickplekken, uitkijkpunten…. Dus ook die proberen we zo vele mogelijk in het netwerk op te nemen.”
Troef
Bijna 18.000 van zulke cijferbordjes vind je in de hele provincie, op een netwerk van in totaal meer dan 3.000 kilometer. “Ons kenniscentrum heeft becijferd dat vorig jaar 7,3 miljoen fietsers gebruik hebben gemaakt van het netwerk. Dat toont toch wel aan hoe belangrijk dat is de provincie. Heel wat van die fietsers stoppen ook om iets te drinken, om iets te eten. Dus ook voor de toeristische ondernemers langs het netwerk is het fietsnetwerk echt wel een grote troef.”
West-Vlaams fietsnetwerk in cijfers
• 1.520 knooppunten
• 17.912 borden
• 15.692 palen
• 7,3 miljoen fietsers op netwerk in 2024