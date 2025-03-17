Nieuwe knooppunten komen er bij, andere verdwijnen. Met één doel: veiliger en leuker fietsen, met meer aandacht voor beleving. Martijn De Potter, medewerker Westtoer: “Sommige borden vervangen we volledig en dan moeten we een nieuwe paal plaatsen. Soms gebruiken we bestaande palen van de gemeente, of bestickeren we oude borden om ze zo her te gebruiken.”

Huzarenwerk

Westtoer is van de week in Hooglede begonnen met een huzarenwerk. Zo’n 6.000 bordjes van het fietsnetwerk moeten worden vervangen, verspreid over de hele provincie. De knooppunten worden vernieuwd zodat fietsen veiliger en leuker wordt. Véronique Victor, Teammanager Recreatie Westtoer: “Wij doen dat één keer om de tien jaar omdat er in zo’n periode heel wat verandert op het terrein. De gemeenten hebben nieuwe fietspaden aangelegd, nieuwe fietsbruggen, enzovoort. We zorgen ervoor dat al die nieuwe infrastructuur opgenomen wordt in het netwerk. De voorbije jaren hebben we ook geïnvesteerd in extra beleving: leuke picknickplekken, uitkijkpunten…. Dus ook die proberen we zo vele mogelijk in het netwerk op te nemen.”

