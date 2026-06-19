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De Kust

Kust ver­wacht dit week­end tot 150.000 dag­toe­ris­ten per dag

drukte kust aan zee

Aan zee worden dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag verwacht. Dat blijkt vrijdag uit een schatting van provinciebedrijf Westtoer. De gemiddelde bezetting bij kusthotels ligt voor dit weekend op 90 procent. Verschillende gemeenten activeren zoals gewoonlijk bij hoge temperaturen een hitteplan. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen vraagt badgasten om zeker in bewaakte zones te zwemmen.

De hitte blijft ook dit weekend aanhouden en heel wat mensen trekken naar zee voor wat verkoeling. Volgens een schatting van Westtoer worden tussen de 125.000 en 150.000 dagjestoeristen verwacht per dag. Ook het aantal verblijfstoeristen dat naar zee trekt ligt hoog. Kusthotels noteren momenteel een gemiddelde bezetting van 90 procent, gelijkaardig aan vorig weekend. 

Hitteplan

Onder meer in Oostende is dit weekend het hitteplan van kracht. Dat wil zeggen dat er een speciale cel aanwezig is om de mobiliteit te monitoren. "We raden bezoekers aan om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Wie toch met de wagen komt, kan gebruik maken van onze randparkings", klinkt het bij de lokale politie. "Neem ook zeker voldoende water en voedsel mee onderweg in deze temperaturen." Ook de strandpolitie is opnieuw aanwezig om een oogje in het zeil te houden. 

Kustredders

Ook de kustredders zijn volop op post in de kustgemeenten. Zij vragen badgasten zeker te gaan zwemmen in bewaakte zones. "Wie op het strand zit smeert zich best ook goed in. Verkoeling zoeken in het water kan, maar om te zwemmen ga je best naar een bewaakte zone", zegt An Beun van IKWV. "Bij de redders en bij toeristische diensten zijn ook verdwaaldbandjes te verkrijgen. Het kan heel druk worden op het strand, dus hou zeker je kinderen goed in de gaten en doe ze een verdwaalbandje om."

De redactie
Westtoer

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