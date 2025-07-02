Warmste start van het seizoen aan zee: Kust lokt bijna miljoen bezoekers tijdens top-Pinksterweekend
De Kust heeft een uitzonderlijk sterk Pinksterweekend achter de rug. Dankzij het zomerse weer trokken massaal veel dag- en verblijfstoeristen richting zee. Met ongeveer 450.000 dagtoeristen en 525.000 toeristische overnachtingen spreekt Westtoer van het beste Pinksterweekend van de voorbije vijf jaar.
Verspreid over drie nachten zijn aan de Kust 525.000 overnachtingen geregistreerd. Vooral de nacht van zaterdag op zondag was erg populair met zo’n 200.000 overnachtingen. Het gaat om verblijven in hotels, vakantiewoningen, campings, vakantieparken en tweede verblijven.
Ook de hotels deden uitstekende zaken. Gemiddeld lag de bezettingsgraad op 85 procent, met pieken boven 90 procent. Heel wat hotels zaten volledig vol dankzij talrijke last-minute boekingen door het mooie weer.
Drukte in verschillende badplaatsen
Op piekmomenten kleurde de druktebarometer van Westtoer geel tot oranje in onder meer De Panne, Middelkerke, Oostende, De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist. Volgens Westtoer bleef het meestal wel bij tijdelijke drukte.
In Oostende werd het zomerdrukteplan geactiveerd om verkeer en bezoekersstromen te spreiden. Auto’s werden naar randparkings geleid en extra strandtoezicht werd voorzien.
Voorbode voor de zomer
Ook op het strand was het volop genieten met temperaturen tot 26,7 graden aan zee. In verschillende kustgemeenten stonden redders al paraat op de bewaakte zwemzones.
Westtoer ziet in de sterke bezoekerscijfers alvast een positief signaal richting de zomervakantie en verwacht dat de Kust de komende weken opnieuw veel volk zal aantrekken.