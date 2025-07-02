28°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

Warm­ste start van het sei­zoen aan zee: Kust lokt bij­na mil­joen bezoe­kers tij­dens top-Pinksterweekend

Kustfoto de panne

Archiefbeeld

De  Kust heeft een uitzonderlijk sterk Pinksterweekend achter de rug. Dankzij het zomerse weer trokken massaal veel dag- en verblijfstoeristen richting zee. Met ongeveer 450.000 dagtoeristen en 525.000 toeristische overnachtingen spreekt Westtoer van het beste Pinksterweekend van de voorbije vijf jaar.

Verspreid over drie nachten zijn aan de Kust 525.000 overnachtingen geregistreerd. Vooral de nacht van zaterdag op zondag was erg populair met zo’n 200.000 overnachtingen. Het gaat om verblijven in hotels, vakantiewoningen, campings, vakantieparken en tweede verblijven.

Ook de hotels deden uitstekende zaken. Gemiddeld lag de bezettingsgraad op 85 procent, met pieken boven 90 procent. Heel wat hotels zaten volledig vol dankzij talrijke last-minute boekingen door het mooie weer.

Drukte in verschillende badplaatsen

Op piekmomenten kleurde de druktebarometer van Westtoer geel tot oranje in onder meer De Panne, Middelkerke, Oostende, De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist. Volgens Westtoer bleef het meestal wel bij tijdelijke drukte.

In Oostende werd het zomerdrukteplan geactiveerd om verkeer en bezoekersstromen te spreiden. Auto’s werden naar randparkings geleid en extra strandtoezicht werd voorzien.

Voorbode voor de zomer

Ook op het strand was het volop genieten met temperaturen tot 26,7 graden aan zee. In verschillende kustgemeenten stonden redders al paraat op de bewaakte zwemzones.

Westtoer ziet in de sterke bezoekerscijfers alvast een positief signaal richting de zomervakantie en verwacht dat de Kust de komende weken opnieuw veel volk zal aantrekken.

Jenna Lebrun
Westtoer

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kust toerisme

Paastoerisme start trager aan de kust, maar veel last-minute boekingen verwacht
Fietsers

West-Vlaanderen presenteert vernieuwd fietsnetwerk met uitkijkpunten en kunst
Fietsnetwerk1

Westtoer vervangt 6.000 bordjes van fietsnetwerk
Toerisme kust

Minder dagjestoeristen en meer buitenlandse toeristen aan zee tijdens zomer
Toerisme kust 3

Verlengd weekend zorgt voor drukte aan de kust
Fietsroute Beaufort

Beaufort Beeldenpark krijgt vier nieuwe fietsroutes en bezoekersgids
Aanmelden