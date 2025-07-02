Verspreid over drie nachten zijn aan de Kust 525.000 overnachtingen geregistreerd. Vooral de nacht van zaterdag op zondag was erg populair met zo’n 200.000 overnachtingen. Het gaat om verblijven in hotels, vakantiewoningen, campings, vakantieparken en tweede verblijven.

Ook de hotels deden uitstekende zaken. Gemiddeld lag de bezettingsgraad op 85 procent, met pieken boven 90 procent. Heel wat hotels zaten volledig vol dankzij talrijke last-minute boekingen door het mooie weer.