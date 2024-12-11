23°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

Min­der dag­jes­toe­ris­ten en meer bui­ten­land­se toe­ris­ten aan zee tij­dens zomer

Toerisme kust

De kust heeft deze zomer minder dagtoeristen over de vloer gekregen, maar tegelijk steeg het aantal buitenlandse overnachtingen. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de West-Vlaamse toeristische dienst Westtoer. Er werden 5,6 miljoen dagtoeristen geteld, zo'n 6 procent minder dan in 2024. Het aantal overnachtingen door buitenlandse gasten nam dan weer toe met 6 procent, tot 1,7 miljoen.

De kust noteerde in juli en augustus in totaal 10,4 miljoen overnachtingen. Dat is een kleine daling van 1 procent tegenover vorig jaar. Het gaat daarbij om overnachtingen in hotels, campings, vakantiewoningen en vakantieparken. Daarbij kon de kust deze zomer rekenen op meer overnachtingen van buitenlandse toeristen.

Meer buitenlandse toeristen

Concreet gaat het om een stijging van 6 procent tegenover vorig jaar, tot 1,7 miljoen overnachtingen. Het aandeel buitenlandse toeristen bedraagt 17 procent van het totaal, terwijl dat vorig jaar nog 15 procent was. Vlamingen blijven de grootste groep met 59 procent van de overnachtingen, gevolgd door Franstalige Belgen met 24 procent.

Tot 190.000 bezoekers op drukste dagen

Volgens Westtoer trok de kust tussen 1 juli en 31 augustus naar schatting 5,6 miljoen dagtoeristen aan. Dat is ongeveer 6 procent minder dan tijdens de zomervakantie van 2024. In juli en augustus noteerde de kust deze zomer drie dagen waarop meer dan 150.000 bezoekers kwamen, tegenover acht dergelijke piekdagen in 2024. 

De drukste momenten waren zondag 10 augustus en vrijdag 15 augustus, met telkens ongeveer 190.000 bezoekers.

Belga
Westtoer

Meest gelezen

Politiezone VLAS
Nieuws

Agent raakt gewond bij strenge controles op Kamping Kitsch Club
Arrestatie1
Nieuws
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
101 BB RECHTS treinverbindinghaven
Nieuws

Eerste trein met containers vanuit Zeebrugge vertrokken naar Mannheim

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Toerisme kust 3

Verlengd weekend zorgt voor drukte aan de kust
Fietsroute Beaufort

Beaufort Beeldenpark krijgt vier nieuwe fietsroutes en bezoekersgids
De Kust

Minder druk pinksterweekend aan zee
Tiegemberg

Nieuwe fietsuitdaging verbindt 16 West-Vlaamse ‘iconen’
Hangmatten brugse ommeland

Westtoer stimuleert toerisme in Brugse Ommeland met nieuwe wandel- en fietsroutes en hangmatten
Meesterwerk1

‘Meesterwerken van de Zee' brengt het verhaal van de Vlaamse meesters en hun link met de zee
23°C
Aanmelden