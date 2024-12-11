Concreet gaat het om een stijging van 6 procent tegenover vorig jaar, tot 1,7 miljoen overnachtingen. Het aandeel buitenlandse toeristen bedraagt 17 procent van het totaal, terwijl dat vorig jaar nog 15 procent was. Vlamingen blijven de grootste groep met 59 procent van de overnachtingen, gevolgd door Franstalige Belgen met 24 procent.