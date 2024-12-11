Minder dagjestoeristen en meer buitenlandse toeristen aan zee tijdens zomer
De kust heeft deze zomer minder dagtoeristen over de vloer gekregen, maar tegelijk steeg het aantal buitenlandse overnachtingen. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de West-Vlaamse toeristische dienst Westtoer. Er werden 5,6 miljoen dagtoeristen geteld, zo'n 6 procent minder dan in 2024. Het aantal overnachtingen door buitenlandse gasten nam dan weer toe met 6 procent, tot 1,7 miljoen.
De kust noteerde in juli en augustus in totaal 10,4 miljoen overnachtingen. Dat is een kleine daling van 1 procent tegenover vorig jaar. Het gaat daarbij om overnachtingen in hotels, campings, vakantiewoningen en vakantieparken. Daarbij kon de kust deze zomer rekenen op meer overnachtingen van buitenlandse toeristen.
Meer buitenlandse toeristen
Concreet gaat het om een stijging van 6 procent tegenover vorig jaar, tot 1,7 miljoen overnachtingen. Het aandeel buitenlandse toeristen bedraagt 17 procent van het totaal, terwijl dat vorig jaar nog 15 procent was. Vlamingen blijven de grootste groep met 59 procent van de overnachtingen, gevolgd door Franstalige Belgen met 24 procent.
Tot 190.000 bezoekers op drukste dagen
Volgens Westtoer trok de kust tussen 1 juli en 31 augustus naar schatting 5,6 miljoen dagtoeristen aan. Dat is ongeveer 6 procent minder dan tijdens de zomervakantie van 2024. In juli en augustus noteerde de kust deze zomer drie dagen waarop meer dan 150.000 bezoekers kwamen, tegenover acht dergelijke piekdagen in 2024.
De drukste momenten waren zondag 10 augustus en vrijdag 15 augustus, met telkens ongeveer 190.000 bezoekers.