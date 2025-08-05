De man van Rwandese afkomst woont in de regio Brussel, maar verbleef bij zijn vader in Kortrijk. Rond kwart voor zeven wandelde het slachtoffer op het Bruyningpad, achter het ziekenhuis AZ Groeninge. Ze was op weg naar haar werk toen de man van 25 toesloeg.

"Wij vragen zijn aanhouding niet alleen voor verkrachting, maar ook voor poging moord", zegt Tom Janssens van het parket.

"Het gaat om heel ernstige feiten ongezien, van een ongeziene brutaliteit. Hij heeft haar ook proberen wurgen en waarschijnlijk heeft zij geluk gehad dat die mensen daar gepasseerd zijn zodat hij is moeten stoppen met zijn daden."