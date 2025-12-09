10°C
Nieuws
Kortrijk

Man van 25 ver­kracht vrouw van 56 langs Bruy­ning­pad in Kortrijk

Het parket West-Vlaanderen heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar aanleiding van een verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit van een 56-jarige vrouw. De feiten vonden deze ochtend omstreeks 6.50 uur plaats op het Bruyningpad in Kortrijk.

Alerte voorbijgangers merkten deze ochtend een achtergelaten fiets op langs het fietspad en verwittigden medewerkers van AZ Groeninge. Zij troffen het slachtoffer aan naast het pad. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoeksrechter gevorderd

Dankzij het snelle optreden van de politie van de zone VLAS kon een verdachte kort nadien worden gearresteerd. Het gaat om een 25-jarige man afkomstig uit Brussel. Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Verkrachting

