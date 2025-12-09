Alerte voorbijgangers merkten deze ochtend een achtergelaten fiets op langs het fietspad en verwittigden medewerkers van AZ Groeninge. Zij troffen het slachtoffer aan naast het pad. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoeksrechter gevorderd

Dankzij het snelle optreden van de politie van de zone VLAS kon een verdachte kort nadien worden gearresteerd. Het gaat om een 25-jarige man afkomstig uit Brussel. Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit.