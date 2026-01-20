Stad Kortrijk breidt het cameranetwerk uit in de omgeving van het Bruyningpad en de Bruyningstraat. Na de ernstige geweldfeiten van eind 2025 besliste de stad om bijkomende maatregelen te nemen. Met deze investering wil de stad de veiligheid op deze belangrijke fiets- en wandelas versterken en het veiligheidsgevoel van bewoners en passanten verhogen.
Uit de criminaliteitscijfers van politiezone VLAS blijkt dat er de voorbije jaren weinig tot geen incidenten plaatsvonden op het Bruyningpad. Tegelijk begrijpt de stad dat de gebeurtenissen van eind 2025 een grote impact hadden op het veiligheidsgevoel van gebruikers van het pad. Om die reden werd er al een mobiele camera ingezet. Nu kiest Stad Kortrijk voor een structurele aanpak met permanente camerabewaking op twee locaties: langs het Bruyningpad en aan de Bruyningstraat met toegang tot de Wolvendreef.
Beperkte sociale controle
Het gaat om zones met een hoge passage van fietsers en voetgangers, vaak ook in de vroege ochtend- en late avonduren en met een beperkte sociale controle. Cameratoezicht kan een belangrijke rol spelen, zowel preventief en ontradend als ondersteunend voor de politiewerking en gerechtelijke onderzoeken.
Ruth Vandenberghe, burgemeester: “Na de vreselijke feiten van eind vorig jaar was duidelijk dat er maatregelen nodig waren om ervoor te zorgen dat mensen zich langs dit pad opnieuw veilig voelen. Op deze manier kan de politie altijd een oogje in het zeil houden op deze belangrijke fiets- en wandelas.”