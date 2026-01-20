14°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Kort­rijk plaatst per­ma­nen­te came­ra’s langs pad waar vrouw werd verkracht

Verkrachtingblur

Stad Kortrijk breidt het cameranetwerk uit in de omgeving van het Bruyningpad en de Bruyningstraat. Na de ernstige geweldfeiten van eind 2025 besliste de stad om bijkomende maatregelen te nemen. Met deze investering wil de stad de veiligheid op deze belangrijke fiets- en wandelas versterken en het veiligheidsgevoel van bewoners en passanten verhogen.

Uit de criminaliteitscijfers van politiezone VLAS blijkt dat er de voorbije jaren weinig tot geen incidenten plaatsvonden op het Bruyningpad. Tegelijk begrijpt de stad dat de gebeurtenissen van eind 2025 een grote impact hadden op het veiligheidsgevoel van gebruikers van het pad. Om die reden werd er al een mobiele camera ingezet. Nu kiest Stad Kortrijk voor een structurele aanpak met permanente camerabewaking op twee locaties: langs het Bruyningpad en aan de Bruyningstraat met toegang tot de Wolvendreef.

Verkrachtingblur 2025 12 17 153744 sbhv
Nieuws

Kortrijk wil camera's langs pad waar vrouw werd verkracht

Beperkte sociale controle

Het gaat om zones met een hoge passage van fietsers en voetgangers, vaak ook in de vroege ochtend- en late avonduren en met een beperkte sociale controle. Cameratoezicht kan een belangrijke rol spelen, zowel preventief en ontradend als ondersteunend voor de politiewerking en gerechtelijke onderzoeken.

Ruth Vandenberghe, burgemeester: “Na de vreselijke feiten van eind vorig jaar was duidelijk dat er maatregelen nodig waren om ervoor te zorgen dat mensen zich langs dit pad opnieuw veilig voelen. Op deze manier kan de politie altijd een oogje in het zeil houden op deze belangrijke fiets- en wandelas.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Verkrachting

Meest gelezen

Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Rechtbank brugge

Rechtbank Brugge behandelt verschillende zaken rond mensensmokkel
Windmolens2

Verzet tegen windturbines in Zwevezele en Lichtervelde: “De maat is hier meer dan vol”
Sociaal huis

OCMW’s vragen bijkomende middelen om dienstverlening te garanderen
Proper Roeselare

Roeselare zet extra in op netheid: 250 mooimakers moeten stad proper houden
Visserij

Vlaanderen ondersteunt vissers met aanzienlijk inkomensverlies: dit is het plan
2026-05-05 - 211_N_burgemeesterswesthoekMETSVO_20260505175635.mp4 - 6bF2wvZJx_2.jpg

Westhoekburgemeesters gematigd positief over het Drinkwaterplan
Aanmelden