Ver­keers­hin­der op Blan­ken­berg­se Steen­weg door aan­leg hoogspanningskabels

ondergrondse hoogspanningskabels

©Elia

Vanaf 6 oktober verandert de verkeerssituatie op de Blankenbergse Steenweg. Elia Transmission Belgium legt er nieuwe ondergrondse 150 kV-kabels aan tussen de hoogspanningsstations Blauwe Toren en Waggelwater.

Om veilig te kunnen werken, wordt een deel van de Steenweg tijdelijk éénrichtingsverkeer richting Blankenberge. Het verkeer richting Brugge volgt een omleiding via de Arthur Vierendeelweg en Pathoekeweg. Ook de industriezone Monnikenwerve blijft bereikbaar, maar sommige in- en uitritten zijn tijdelijk afgesloten.

De werken duren tot 19 december, met latere fasen in 2026. “Hoewel we de impact op het verkeer beperken door gebruik te maken van gestuurde boringen en het werk in sleufdelen van een kilometer aan te leggen, zullen de werken hinder veroorzaken,” zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerder projectcommunicatie bij Elia. “Deze maatregelen zijn nodig om de werken efficiënt én veilig uit te voeren.

omleidingskaart werken Blankenbergse steenweg
Jenna Lebrun
Wegenwerken

