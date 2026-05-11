Werken aan brug over station in Beernem gestart: “Alles samen zullen de werken één jaar duren”
In Beernem zijn maandagochtend ingrijpende wegenwerken gestart aan de brug over het station. De brug krijgt een nieuwe asfaltlaag en is daardoor afgesloten. Verkeer dat van de E40 komt en richting Oedelem (Beernem) wil, moet omrijden. Gelukkig bleef de hinder beperkt.
Sinds vanmorgen is de brug aan het station van Beernem afgesloten voor werkzaamheden. De brug over de spoorweg krijgt een nieuwe asfaltlaag, waardoor verkeer vanuit Wingene of de afrit van de E40 richting Oedelem (Beernem) en Sijsele (Damme) moet omrijden.
“We zitten hier op de slagader van onze gemeente”, zegt Claudio Saelens, schepen van Openbare Werken in Beernem. “Er passeert dagelijks veel verkeer. Beernem is een specifieke gemeente met de E40, het kanaal en de spoorweg. Daardoor moet het verkeer via een beperkt aantal bruggen. Zodra er werken zijn aan één van die bruggen, zorgt dat meteen voor hinder en omleidingen op ons grondgebied.”
Werken
De werkzaamheden aan de brug zullen ongeveer een half jaar duren. Daarna wordt het kruispunt vlak voor de brug aangepakt. Daar komen verkeerslichten om de verkeersveiligheid te verbeteren. In totaal zullen de werken ongeveer een jaar in beslag nemen. Volgens de gemeente zijn de ingrepen noodzakelijk, omdat er geregeld ongevallen gebeuren en het kruispunt ook voor fietsers gevaarlijk is om over te steken.
Dat de werken samenvallen met andere grote wegenwerken in de regio, zorgt voor extra verkeersdruk. Zo zijn er ook werken in de Akkerstraat, de Beverhoutsveldstraat en aan de op- en afrit in Oostkamp. Toch was uitstel volgens de gemeente geen optie.
“We krijgen opmerkingen over het samenvallen van al die werken”, aldus Saelens. “Maar deze werken gebeuren in opdracht van het Vlaams Gewest. We hadden de keuze om nu gebruik te maken van de beschikbare middelen of niet. Onze vrees was dat als we deze kans niet grijpen, de middelen voor lange tijd of misschien zelfs definitief zouden verdwijnen.”