Sinds vanmorgen is de brug aan het station van Beernem afgesloten voor werkzaamheden. De brug over de spoorweg krijgt een nieuwe asfaltlaag, waardoor verkeer vanuit Wingene of de afrit van de E40 richting Oedelem (Beernem) en Sijsele (Damme) moet omrijden.

“We zitten hier op de slagader van onze gemeente”, zegt Claudio Saelens, schepen van Openbare Werken in Beernem. “Er passeert dagelijks veel verkeer. Beernem is een specifieke gemeente met de E40, het kanaal en de spoorweg. Daardoor moet het verkeer via een beperkt aantal bruggen. Zodra er werken zijn aan één van die bruggen, zorgt dat meteen voor hinder en omleidingen op ons grondgebied.”

De werkzaamheden aan de brug zullen ongeveer een half jaar duren. Daarna wordt het kruispunt vlak voor de brug aangepakt. Daar komen verkeerslichten om de verkeersveiligheid te verbeteren. In totaal zullen de werken ongeveer een jaar in beslag nemen. Volgens de gemeente zijn de ingrepen noodzakelijk, omdat er geregeld ongevallen gebeuren en het kruispunt ook voor fietsers gevaarlijk is om over te steken.

