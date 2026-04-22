Her­stel­ling van rech­ter­rij­strook tus­sen Aal­be­ke en Door­nik gestart op snel­weg E403

Herstelling van rechterrijstrook tussen Aalbeke en Doornik gestart op snelweg E403

Sinds maandagvoormiddag is er nog een werf bijgekomen op de snelweg E403 die voor verkeershinder kan zorgen. Tussen Aalbeke (Kortrijk) en Doornik is de herstelling gestart van de rechterrijstrook. Op het stuk tussen Kortrijk en Roeselare zijn al enkele weken grote onderhoudswerken bezig.

De eerste fase van die nieuwe werken loopt anderhalve week in de richting van Brugge, tussen de Waalse grens en Aalbeke kan het verkeer maar over één rijstrook. Op heel wat plaatsen krijgt het rechterrijvak een nieuwe asfaltlaag. De snelheid is beperkt en het verkeer kan er vertragen, zeker in de spits. Vanaf half mei ongeveer is de andere kant aan de beurt, in de richting van Doornik.

Herstelling van rechterrijstrook tussen Aalbeke en Doornik gestart op snelweg E403
Meest gelezen

Ongeval
Nieuws

Trainer en partner van Delfine Persoon betrokken bij ongeval, één persoon zwaargewond
Ongeval woesten 1
Nieuws

Beerkar kantelt tegen woning in Woesten, huis voorlopig onbewoonbaar
Treinongeval Handsame
Nieuws
Update

Persoon aangereden door trein aan overweg in Handzame: treinverkeer heropgestart

Lees ook

Politie oostende

Politie Oostende voert controleactie tegen alcohol en drugs in verkeer: "70 bestuurders bliezen safe, één iemand positief"
Bekaert

Management van staaldraadbedrijf Bekaert in Zwevegem zit al hele voormiddag samen met vakbonden
Zonnebeke verkozen tot Wandelgemeente van het Jaar 2026

Zonnebeke verkozen tot Wandelgemeente van het Jaar: "We zijn fier"
Flitsen

Hier flitst poli­tie­zo­ne RIHO in de maand mei in Roeselare, Izegem en Hooglede
Aldi logo

Alle Aldi-winkels zijn terug open na spontane acties
Ventilus

Na 7 jaar discussiëren: geeft minister Brouns vandaag groen licht voor Ventilus?
