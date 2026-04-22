Herstelling van rechterrijstrook tussen Aalbeke en Doornik gestart op snelweg E403
Sinds maandagvoormiddag is er nog een werf bijgekomen op de snelweg E403 die voor verkeershinder kan zorgen. Tussen Aalbeke (Kortrijk) en Doornik is de herstelling gestart van de rechterrijstrook. Op het stuk tussen Kortrijk en Roeselare zijn al enkele weken grote onderhoudswerken bezig.
De eerste fase van die nieuwe werken loopt anderhalve week in de richting van Brugge, tussen de Waalse grens en Aalbeke kan het verkeer maar over één rijstrook. Op heel wat plaatsen krijgt het rechterrijvak een nieuwe asfaltlaag. De snelheid is beperkt en het verkeer kan er vertragen, zeker in de spits. Vanaf half mei ongeveer is de andere kant aan de beurt, in de richting van Doornik.
