De politie kon de verdachte oppakken. Op basis van getuigenissen en camerabeelden kunnen ze hem linken aan een tiental inbraken in auto's zaterdagavond. De inbreker had het telkens gemunt op kleine zaken zoals gps, bankkaarten, cosmetica of zonnebrillen.

De man is geen onbekende voor de politie. Hij is aangehouden en zit in de cel.