De twee Russen worden verdacht van de moord op Herwin (56) in Zeebrugge op vrijdagavond 22 augustus. Na een discussie voor een nachtwinkel werd het slachtoffer in de rug aangevallen. Hij kreeg rake klappen en schoppen. Zo erg dat hij het geweld niet heeft overleefd.

De mannen sloegen op de vlucht maar konden enkele dagen later worden onderschept op een snelweg in Polen na een internationale politieactie. Het gaat om Russen van 33 en 45 jaar oud, die volgens het West-Vlaamse parket voor een transportfirma werken.