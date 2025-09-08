19°C
Rus­si­sche ver­dach­te (45) van moord op Her­win in Zee­brug­ge van­daag voor raadkamer

In Brugge verschijnt vanmorgen de Russische verdachte (45) in de zaak van de moord in Zeebrugge voor de raadkamer. Die moet beslissen over zijn eventuele verdere aanhouding. De man werd eind vorige week overgeleverd aan ons land vanuit Polen. De andere verdachte, een Rus van 33, tekende verzet aan tegen zijn uitlevering.

De twee Russen worden verdacht van de moord op Herwin (56) in Zeebrugge op vrijdagavond 22 augustus. Na een discussie voor een nachtwinkel werd het slachtoffer in de rug aangevallen. Hij kreeg rake klappen en schoppen. Zo erg dat hij het geweld niet heeft overleefd.

De mannen sloegen op de vlucht maar konden enkele dagen later worden onderschept op een snelweg in Polen na een internationale politieactie. Het gaat om Russen van 33 en 45 jaar oud, die volgens het West-Vlaamse parket voor een transportfirma werken.

Bekentenissen

Enkele dagen later oordeelde de rechtbank in Lodz dat beide verdachten aan België overgeleverd mogen worden. Na verhoor door de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) werd de Rus op verdenking van moord vrijdag voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die liet hem aanhouden.

Tegenover de Poolse politie zou de veertiger al bekentenissen afgelegd hebben. De andere verdachte verzet zich voorlopig wel nog tegen zijn overlevering.

Nieuws

Ver­dach­te van moord in Zee­brug­ge wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter
Redactie
Moord

