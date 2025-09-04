Verdachte van moord in Zeebrugge wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter
In de zaak van de moord in Zeebrugge wordt de 45-jarige Russische verdachte vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Brugge. Hij is intussen vanuit Polen overgeleverd. De andere verdachte, een Rus van 33 verzet zich nog altijd tegen zijn overlevering.
De lokale politie van Brugge kreeg op vrijdag 22 augustus rond 22 uur een melding over een incident in de Mercatorstraat in Zeebrugge. Een 56-jarige man kreeg rake klappen en schoppen van twee andere mannen. Een getuige probeerde Herwin A. te reanimeren en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor het slachtoffer kwam alle hulp echter te laat. Volgens enkele getuigen zou er vooraf al een discussie hebben plaatsgevonden in een nachtwinkel.
Opsporingsbericht
Dankzij een opsporingsbericht en internationale samenwerking kon het voertuig van de verdachten op dinsdag 26 augustus om 21.30 uur onderschept worden op de A2 in de buurt van Skierniewice, op ongeveer 80 kilometer van de Poolse hoofdstad Warschau. Het gaat om Russen van 33 en 45 jaar oud, die volgens het West-Vlaamse parket voor een transportfirma werken..
Bekentenissen
Enkele dagen later oordeelde de rechtbank in Lodz dat beide verdachten aan België overgeleverd mogen worden. Na verhoor door de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) wordt de Rus op verdenking van moord vandaag voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Tegenover de Poolse politie zou de veertiger al bekentenissen afgelegd hebben. De andere verdachte verzet zich voorlopig wel nog tegen zijn overlevering.