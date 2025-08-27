© Belga
In het onderzoek naar een moord in Zeebrugge zal een 45-jarige Russische verdachte deze week overgeleverd worden vanuit Polen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een 33-jarige verdachte verzet zich nog tegen zijn overlevering.
De lokale politie van Brugge kreeg op vrijdag 22 augustus rond 22 uur een melding over een incident in de Mercatorstraat in Zeebrugge. Een 56-jarige man kreeg rake klappen en schoppen van twee andere mannen. Een getuige probeerde Herwin A. te reanimeren en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor het slachtoffer kwam alle hulp echter te laat. Volgens enkele getuigen zou er vooraf al een discussie hebben plaatsgevonden in een nachtwinkel.
Verhoor bij Brugse politie en onderzoeksrechter
Dankzij een opsporingsbericht en internationale samenwerking kon het voertuig van de verdachten op dinsdag 26 augustus om 21.30 uur onderschept worden op de A2 in de buurt van Skierniewice, op ongeveer 80 kilometer van de Poolse hoofdstad Warschau. Het gaat om Russen van 33 en 45 jaar oud, die volgens het West-Vlaamse parket voor een transportfirma werken.
Enkele dagen later oordeelde de rechtbank in Lodz dat beide verdachten aan België overgeleverd mogen worden. De 45-jarige verdachte zal deze week overgeleverd worden.
Na verhoor door de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) zal de Rus op verdenking van moord voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter. Tegenover de Poolse politie zou de veertiger al bekentenissen afgelegd hebben. De 33-jarige verdachte verzet zich voorlopig wel nog tegen zijn overlevering.
