Dankzij een opsporingsbericht en internationale samenwerking kon het voertuig van de verdachten op dinsdag 26 augustus om 21.30 uur onderschept worden op de A2 in de buurt van Skierniewice, op ongeveer 80 kilometer van de Poolse hoofdstad Warschau. Het gaat om Russen van 33 en 45 jaar oud, die volgens het West-Vlaamse parket voor een transportfirma werken.

Enkele dagen later oordeelde de rechtbank in Lodz dat beide verdachten aan België overgeleverd mogen worden. De 45-jarige verdachte zal deze week overgeleverd worden.

Na verhoor door de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) zal de Rus op verdenking van moord voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter. Tegenover de Poolse politie zou de veertiger al bekentenissen afgelegd hebben. De 33-jarige verdachte verzet zich voorlopig wel nog tegen zijn overlevering.