24°C
Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Ver­dach­te van moord in Zee­brug­ge wordt overgeleverd

Belgaimage 132678077

© Belga

In het onderzoek naar een moord in Zeebrugge zal een 45-jarige Russische verdachte deze week overgeleverd worden vanuit Polen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een 33-jarige verdachte verzet zich nog tegen zijn overlevering.

PHOTO 2025 08 24 11 55 26 2025 08 24 123549 xgdw

De lokale politie van Brugge kreeg op vrijdag 22 augustus rond 22 uur een melding over een incident in de Mercatorstraat in Zeebrugge. Een 56-jarige man kreeg rake klappen en schoppen van twee andere mannen. Een getuige probeerde Herwin A. te reanimeren en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor het slachtoffer kwam alle hulp echter te laat. Volgens enkele getuigen zou er vooraf al een discussie hebben plaatsgevonden in een nachtwinkel.

Witte Mars Zeebrugge
Nieuws

500-tal mensen herdenkt slachtoffer van moord in Zeebrugge met stille mars

Verhoor bij Brugse politie en onderzoeksrechter

Thumbnail 250822 ZEEBRUGGE Verdachten

Dankzij een opsporingsbericht en internationale samenwerking kon het voertuig van de verdachten op dinsdag 26 augustus om 21.30 uur onderschept worden op de A2 in de buurt van Skierniewice, op ongeveer 80 kilometer van de Poolse hoofdstad Warschau. Het gaat om Russen van 33 en 45 jaar oud, die volgens het West-Vlaamse parket voor een transportfirma werken.

Enkele dagen later oordeelde de rechtbank in Lodz dat beide verdachten aan België overgeleverd mogen worden. De 45-jarige verdachte zal deze week overgeleverd worden. 

Na verhoor door de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) zal de Rus op verdenking van moord voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter. Tegenover de Poolse politie zou de veertiger al bekentenissen afgelegd hebben. De 33-jarige verdachte verzet zich voorlopig wel nog tegen zijn overlevering.

Belgaimage 132678385 2025 08 29 060116 cwap

© Belga

Belga
Moord

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Moord oostende belga 1

Man die vrouw op straat doodschoot in Oostende nog altijd op de vlucht
moord oostende

Dader(s) van moord in Oostende nog niet gevat
Moord Oostende
Update

Vrouw (43) op klaarlichte dag doodgeschoten in centrum Oostende: politie houdt klopjacht op twee daders
Arrestatie1

Verdachten van moord in Zeebrugge verschijnen voor Poolse rechtbank
Witte mars opbouw 2
Update

Grote opkomst verwacht voor witte mars in Zeebrugge na dood van Herwin
Slachtoffer1

Buurt reageert opgelucht nu verdachten van moord Zeebrugge in Polen zijn opgepakt
Aanmelden