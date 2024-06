Veos brouwt bier uit bloed in jubileumjaar

Veos zet elke dag 150 kubieke meter dierlijk bloed om in drinkbaar water in een nieuwe zuiveringsinstallatie.

Met dat gezuiverd water maken ze nu ook bier. En dat valt duidelijk in de smaak: "Gisteravond is er heel wat bier gevloeid, dus ik denk dat niet veel mensen daar een probleem mee hadden. En het is allemaal uit drinkbaar water gemaakt. Alles is gecontroleerd. Het is zeker voedselveilig", weet Wim Slee, CEO van Veos.