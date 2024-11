Brouwerij De Brabandere uit Harelbeke behaalde tijdens de Brussels Beer Challenge 2024 goud en brons met twee van haar bieren. Petrus Dubbel, dat onlangs een vernieuwd recept en etiket kreeg, werd bekroond met een gouden medaille. Daarnaast won Bavik Super Pils een bronzen medaille, waarmee het werd uitgeroepen tot beste Belgische pils. Ook The Brew Society uit Heule viel twee keer in de prijzen, net als Omer Vander Ghinste uit Kortrijk.

Een medaille behalen betekent winnen op het meest prestigieuze podium van de bierwereld. De challenge is uitgegroeid tot een waardevol platform voor brouwerijen om erkenning te krijgen. In totaal vielen dus 15 West-Vlaamse bieren in de prijzen. Een overzicht: