Er staat iedere dag, behalve op maandag en dinsdag om 14u een begeleide rondleiding gepland. Peter De Wilde, CEO Toerisme Vlaanderen: “Het vernieuwde bezoekersparcours van Brouwerij Rodenbach heeft voor elk wat in petto, zowel voor de meerwaardezoeker, de instagram-toerist, als voor kinderen. Brouwerij Rodenbach heeft vanaf nu een extra troef in handen om ook internationale bezoekers te laten kennismaken met onze rijke Vlaamse biertraditie. Letterlijk, want de bezoeker krijgt in de vernieuwde beleving de kans om zijn eigen Rodenbach-variant te ‘blenden!’ ”