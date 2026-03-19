Bel­hop en De Ran­ke bun­de­len krach­ten voor uniek bier Ter­roir Uni­que: Hop en druif van dezelf­de bodem, ver­e­nigd in één bier”

Terroir unique 152 4x76 logo

Het Poperings bedrijf Belhop en Brouwerij De Ranke sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een gloednieuw bier: Terroir Unique. Een vatgerijpt bier van 6,5 % alc.vol met hopbellen en druiven van Belhop, geteeld dus op dezelfde grond door éénzelfde producent. 

Belhop in Poperinge is al enkele jaren een van de hopleveranciers van brouwerij De Ranke. In 2021 besloten Bart Boeraeve en Annebel Vandenbroucke van Belhop om hun activiteiten verder uit te breiden. "Op een van ons meest hellende percelen hebben we toen wijnstokken aangeplant", vertellen ze.  "Door de klimaatverandering zien we de laatste jaren lange, natte periodes met erosie en soms zelf mislukte oogsten tot gevolg. We kozen voor Chardonnay-druiven."

De eerste oogst volgde in 2024 en meteen ontstond het idee voor een bijzonder project. Daarvoor klopten ze aan bij brouwerij De Ranke. Het resultaat is het gloednieuwe bier Terroir Unique, dat sterk aanleunt bij wijn. Een vatgerijpt bier van 6,5 % alc.vol met hopbellen en druiven van Belhop. 

"Toen Bart ons vertelde over de wijnstokken die hij had aangeplant, wisten we meteen dat dit wel eens een heel mooie samenwerking kon zijn", klinkt het. "Een unieke kans om in één bier de smaakmakers hop en druif samen te brengen, beide door hetzelfde bedrijf geteeld. Dat is ongezien. Een perfecte illustratie ook van de impact van terroir in ons product. De naam was dus een evidente keuze."

