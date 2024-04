"De opening van Het Foederhuis maakt deel uit van een groter plan dat later dit jaar volledig zal worden opgeleverd", zegt Brouwerij Rodenbach.



"Het parcours inclusief interactieve beleving en shop krijgt een volledige make over en zal in oktober worden ingehuldigd. De brouwerij ziet het aanbieden van bierbeleving als een van de speerpunten in haar marketingbeleid."