In de vroege uurtjes van zaterdag, na een feestje, raakten twee vriendinnen in Knokke-Heist verwikkeld in een ruzie met drie mannen op de Bondgenotenlaan. De oorzaak van de verhitte discussie is nog onbekend, maar het liep uit de hand toen één van de mannen plotseling de 28-jarige vrouw op de grond duwde en haar een schop tegen het hoofd gaf. Hierdoor liep ze hoofdletsel op, inclusief een hersenschudding, en begon ze te bloeden. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling en ligt daar nog steeds ter controle. Haar 27-jarige vriendin raakte ook gewond tijdens het tumult en herstelt momenteel thuis.