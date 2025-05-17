De voormalige materniteit op de Reepkaai in Kortrijk maakt plaats voor een uitbreiding van park Budatip. De stad is gestart met de afbraak van een deel van de oude ziekenhuisgebouwen. De werken moeten tegen september afgerond zijn, waarna de aanleg van het nieuwe park begint.

De uitbreiding moet zorgen voor meer groen en ontmoetingsruimte op het Buda-eiland. Volgens schepen van Natuur en Klimaat Maxim Veys is dat belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt. "We zitten in een wijk waar veel mensen geen of amper een tuin hebben. Daarom is het belangrijk dat dit een plek wordt waar mensen kunnen ontspannen en waar kinderen kunnen spelen. Tegelijk helpt meer groen ook in de strijd tegen de klimaatopwarming."

De stad investeert 2,28 miljoen euro in de sloop en heraanleg van de site. Het nieuwe park wordt autoluw ingericht, met aandacht voor fietsers en voetgangers.