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Op het Buda-eiland in Kortrijk is de sloop gestart van de oude materniteit van AZ Groeninge. De vrijgekomen ruimte wordt toegevoegd aan park Budatip, dat daardoor meer dan 5.900 vierkante meter groter wordt.
"We willen niet meteen alles een definitieve bestemming geven maar eerst dingen uit proberen"
De voormalige materniteit op de Reepkaai in Kortrijk maakt plaats voor een uitbreiding van park Budatip. De stad is gestart met de afbraak van een deel van de oude ziekenhuisgebouwen. De werken moeten tegen september afgerond zijn, waarna de aanleg van het nieuwe park begint.
De uitbreiding moet zorgen voor meer groen en ontmoetingsruimte op het Buda-eiland. Volgens schepen van Natuur en Klimaat Maxim Veys is dat belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt. "We zitten in een wijk waar veel mensen geen of amper een tuin hebben. Daarom is het belangrijk dat dit een plek wordt waar mensen kunnen ontspannen en waar kinderen kunnen spelen. Tegelijk helpt meer groen ook in de strijd tegen de klimaatopwarming."
De stad investeert 2,28 miljoen euro in de sloop en heraanleg van de site. Het nieuwe park wordt autoluw ingericht, met aandacht voor fietsers en voetgangers.
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Nieuwe tijdelijke invulling
Niet alle gebouwen verdwijnen. Een deel van de voormalige ziekenhuissite krijgt de komende jaren een tijdelijke invulling. Zo kunnen onder meer start-ups en kunstenaars er terecht. "We kiezen bewust voor slow urbanism. We willen niet meteen alles een definitieve bestemming geven, maar deze plek stap voor stap laten groeien", zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens.
Ook het centrale spiegelgebouw blijft voorlopig behouden. De toekomstige invulling van de toplocatie aan de samenvloeiing van de Oude en Nieuwe Leie ligt nog niet vast.
De uitbreiding van Budatip maakt deel uit van een groter stadsvernieuwingsproject op het Buda-eiland. De volledige aanleg van het park en de kloostercorridor moet klaar zijn tegen het voorjaar van 2027.