In het AZ Delta, met campussen in onder meer Roeselare, Menen en Torhout, wordt iets meer dan de helft van de artsen verwacht deel te nemen aan de staking. Het ziekenhuis benadrukt dat de patiëntenzorg gegarandeerd blijft. Zo blijven de spoeddiensten open en gaan oncologische behandelingen gewoon door. Op sommige campussen sluiten de operatiezalen tijdelijk, behalve voor dringende ingrepen. In totaal worden zo’n 60 niet-dringende ingrepen uitgesteld.

Patiënten van wie de afspraak wijzigt, worden persoonlijk verwittigd.