Op de plek waar ooit de weverij Moerman Frères en later schoolgebouwen stonden, is nu een groene oase ontstaan. Het park wil meer zijn dan een klassieke ontspanningsplek. Het is ontworpen als antwoord op stedelijke uitdagingen zoals hitte, droogte en sociale isolatie.

"Hier kan de stad ademen", zegt burgemeester Kris Declercq. "Het Moermanpark toont dat publieke ruimte kan verbinden, verkoelen, inspireren en beschermen. Wat we vandaag zien, is het resultaat van visie, samenwerking en durf."



Het park biedt plaats voor iedereen: van spelende kinderen tot wandelaars. Er zijn wandelpaden, een avontuurlijk speelplein, zitplekken en slimme verlichting. Tegelijk vormt het park een natuurlijke koelteplek met 130 nieuwe bomen, graszones en waterpartijen.