Tielt

Sint-Andries­zie­ken­huis opent huis­die­ren­lo­kaal voor ter­mi­na­le patiënten

huisdierenlokaal ziekenhuis tielt

© Sint-Andriesziekenhuis Tielt

In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt kunnen terminale patiënten voortaan in alle rust afscheid nemen van hun huisdier. Het ziekenhuis heeft daarvoor een speciaal huisdierenlokaal ingericht.

Voor veel mensen maken huisdieren een belangrijk deel uit van hun leven. Daarom wil het ziekenhuis ook in de laatste levensfase ruimte bieden voor dat bijzondere contact.

“Afscheid kunnen nemen betekent vaak ontzettend veel, voor de patiënt én voor hun naasten,” zegt het Oncologisch Support Team van het Sint-Andriesziekenhuis. “We zijn blij dat we dit warme gebaar kunnen aanbieden binnen ons ziekenhuis.”

Het Oncologisch Support Team coördineert de aanvragen en begeleidt elk bezoek op een serene manier.

Laatste knuffel biedt troost

Het lokaal bevindt zich vlak bij een personeelsingang, zodat dieren niet door het ziekenhuis zelf hoeven te gaan. Bezoeken gebeuren onder strikte hygiënische en organisatorische voorwaarden, om het welzijn van de patiënt en de veiligheid in het ziekenhuis te garanderen.

Met dit initiatief wil het ziekenhuis tonen dat het niet alleen medische, maar ook menselijke en emotionele zorg centraal stelt.

“Een laatste knuffel of blik van een geliefd huisdier kan troost en rust brengen op een moment waarop woorden vaak tekortschieten,” klinkt het.

Redactie
Ziekenhuis

