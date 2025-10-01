Voor veel mensen maken huisdieren een belangrijk deel uit van hun leven. Daarom wil het ziekenhuis ook in de laatste levensfase ruimte bieden voor dat bijzondere contact.

“Afscheid kunnen nemen betekent vaak ontzettend veel, voor de patiënt én voor hun naasten,” zegt het Oncologisch Support Team van het Sint-Andriesziekenhuis. “We zijn blij dat we dit warme gebaar kunnen aanbieden binnen ons ziekenhuis.”

Het Oncologisch Support Team coördineert de aanvragen en begeleidt elk bezoek op een serene manier.