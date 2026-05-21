Emma (25) en vrien­den wer­den ach­ter­volgd en gesla­gen door 2 jon­ge­ren aan sta­ti­on van Menen: Ze duw­den mijn hoofd op de grond en sloe­gen me in het gezicht”

Het was een woelige zondagmorgen voor Emma Devoddere (25) en enkele vrienden. Ze zaten samen op de vervangbus van Kortrijk naar Menen na een nachtje uitgaan, toen ze werden achtervolgd en geslagen door twee jongeren. "Ik heb van de politie gehoord dat ze mij met mijn hoofd op de grond geduwd hebben, ook kreeg ik een slag in mijn gezicht", klonk het bij Emma. Op camerabeelden is het incident duidelijk te zien. De politie onderzoekt de zaak volop. 

Emma Devoddere (25) had zich haar zondag helemaal anders voorgesteld. Rond 8.30 uur zat ze samen met een groepje vrienden op de vervangbus van Kortrijk naar Menen na een nachtje uitgaan. Maar al snel werd ze lastiggevallen door enkele jongeren.

“Ik stond aan de deur van de bus en legde mijn hand op het raam”, begint Emma haar verhaal. “Plots begon hij op een heel vreemde en ongemakkelijke manier over mijn hand te strelen. Ik trok meteen mijn hand weg en maakte duidelijk dat hij moest stoppen. Daarna begon hij op het raam te tikken. Ik gaf opnieuw aan dat hij moest ophouden, hield mijn hand dichter bij mij, maar toen begon hij zelfs tegen het raam te slaan.”

Gekneusde ribben

Het groepje probeerde zo snel mogelijk van de bus en op de trein te raken, maar ze werden achtervolgd door twee van die jongeren. "Ik heb van de politie gehoord dat ze mij met mijn hoofd op de grond geduwd hebben, ook kreeg ik een slag in mijn gezicht. Die maat van mij hebben ze op zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. Dat is superlaf. Bij mijn vriend hebben ze op zijn ribben geschopt en in zijn longen. Hij heeft drie gekneusde ribben."

De gevolgen zijn zwaar. Iedereen uit de vriendengroep is werkonbekwaam, ook Emma. “Ik moet straks naar de dokter, want als ik zie hoe blauw het staat, zullen het wellicht mijn ribben zijn. Het heeft echt impact. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. We bereiden ons nu al voor op een volgende keer: we zullen sneller ingrijpen. Ik zal bijvoorbeeld sneller de politie bellen, misschien zelfs al vanop de bus als ik mij onveilig voel.”

